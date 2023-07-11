В Ряжском районе полицейские обнаружили незаконную посадку конопли

В Ряжском районе полицейские обнаружили незаконную посадку конопли. Об этом сообщило региональное управление МВД.

В поле зрения полицейских попал 30-летний безработный житель поселка Свет. Около месяца назад мужчину задержали со свертком синтетического наркотика. В отношении него расследуют уголовное дело о незаконном хранении наркотиков в значительном размере. Недавно оперативники выяснили, что мужчина продолжает нелегальную деятельность.

Полицейские посетили домовладение злоумышленника. На приусадебном участке нашли 74 растения конопли, а также небольшое количество готовой марихуаны. Коноплю изъяли, упаковали и направили в Экспертно-криминалистический центр УМВД. По результатам исследования выяснилось, что растения являются наркосодержащими.

Мужчина дал признательные показания. Он пояснил, что выращивал коноплю для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 («Незаконное культивирование растений в крупном размере, содержащих наркотические средства») и части 1 статьи 228 УК РФ («незаконные приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере»).