В рязанском хостеле мужчина угрожал окружающим молотком и ножом
В рязанском хостеле мужчина угрожал окружающим молотком и ножом. Об этом сообщило региональное УМВД.
Инцидент произошел в хостеле на улице Горького в понедельник, 10 июля. Патрульные получили от дежурного офицера указание проверить информацию о том, что там дебоширит нетрезвый мужчина.
Прибыв по адресу, правоохранители узнали, что 43-летний постоялец с ножом и молотком в руках, конфликтовал с другими клиентами хостела. А после, высказывая угрозы убийством, душил свою 22-летнюю девушку, пытавшуюся его успокоить. Полицейские призвали злоумышленника к порядку и отобрали у него нож и молоток.
Патрульные доставили мужчину в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»).