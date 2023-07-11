В Рязанской области уничтожили 130 гектаров борщевика

Во вторник, 11 июля, на заседании правительства Павел Малков поднял вопрос борьбы с борщевиком. Губернатор сообщил, что рязанцы продолжают жаловаться.

Зампред правительства по агропромышленному комплексу Александр Шаститко подтвердил, что в Рязанской области борщевик присутствует, но не в таких количествах, как в соседних регионах.

«Работы ведутся благодаря поддержке сельхозпредприятий и муниципалитетов. Наибольшее затруднение вызывают те площади, где земля не разграничена. Там привлекают главы сельхоз товаропроизводителей», — отметил Шаститко.

Кроме того, зампред правительства подчеркнул, что борщевик является достаточно сложной культурой, у него нет болезней и вредителей.

«Поэтому действовать нужно на корневую систему. Для этого используют технику, но не везде возможен ее подъезд. Чаще ведется ручная работа», — добавил Шаститко.

Также зампред по АПК пояснил, что на сегодняшний день уничтожено 130 гектаров борщевика. Но остается мало времени для борьбы с ним. Как только растение выкинет семя, борьба станет неэффективна.

Павел Малков попросил обратить внимание на эту проблему.