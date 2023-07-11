В Рязанской области мужчину осудили за выращивание конопли

В Рязанской области мужчину осудили за выращивание конопли. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в сентябре 2021 года житель Сасовского района, обнаружив на своем приусадебном участке несколько дикорастущих растений конопли, оборвал с них листья и верхушки, все это перенес в дом, где стал хранить. При этом масса наркотического средства составила 383,44 грамма, а масса растений конопли — 429,6 грамма. Это является крупным размером.

Помимо этого, собрав с сорванных частей растений конопли семена, он посеял их в горшки, а также высадил отростки в виде стеблей, и в дальнейшем выращивал 66 кустов растений конопли, осуществляя постоянный надлежащий уход и контроль за их ростом. Мужчина поливал их, пропалывал, удобрял. В дальнейшем полицейские нашли изъяли на приусадебном участке 12 кустов, а 54 куста — дома.

Суд учел, что мужчина ранее не был судим, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, признал вину, раскаялся, имеет на иждивении четверых детей, двое из которых — инвалиды детства.

Суд приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор не вступил в законную силу.