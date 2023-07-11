В Рязани задержали вора-рецидивиста после того, как он украл в магазине колбасу и сыр

В Рязани задержали вора-рецидивиста после того, как он украл в магазине колбасу и сыр. Об этом РЗН. Инфо сообщила пресс-служба управления МВД по Рязанской области.

Утром в отдел полиции обратилась представитель супермаркета в военном городке Дягилева с заявлением о краже. Как рассказала очевидец, неизвестный взял в торговом зале колбасу и сыр и проследовал мимо кассы, не расплатившись.

Прибывшая на место полиция выяснила приметы мужчины и пришла к выводу, что это 31-летний житель Рязани, ранее судимый за кражу, мошенничество и незаконный оборот наркотиков. Кроме этого, недавно он был объявлен в розыск в связи с совершением очередной кражи.

Также, в вечернее время этого же дня обвиняемый был задержан. Оказалось, что рязанец объявлен в федеральный розыск.