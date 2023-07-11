В Рязани отремонтируют контактную сеть троллейбусов
В Рязани отремонтируют контактную сеть троллейбусов. Об этом пишет Telegram-канал «Рязанская область».
На ремонт из областного бюджета выделено 70 миллионов рублей.
Контактные сети отремонтируют на Первомайском проспекте (от улицы Вокзальной до площади Ленина), улице Ленина и Соборной, а также на площади Ленина и Соборной.
Также, специалисты заменят опоры контактной сети на улице Вокзальной, Маяковского, Новой, площади Мичурина, на Московском и Касимовском шоссе. Работу планируется продолжить.