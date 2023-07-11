В Рязани на улице Семинарской ограничили движение транспорта из-за аварии на теплотрассе
В Рязани на улице Семинарской ограничили движение транспорта из-за аварии на теплотрассе. Об этом
Отмечается, что во вторник, 11 июля, специалисты обнаружили повреждение теплотрассы на обратном трубопроводе в районе улицы Семинарской д. 15.
Участок 3-й тепломагистрали отключили, чтобы устранить повреждения. Уточняется, что рабочие уже приступили к работам по вскрытию тепловой камеры. Под отключение горячей воды попали ряд жилых домов.
Движение по двум полосам улицы Семинарской по направлению в сторону улицы Каширина ограничили.
До конца суток 11 июля ремонт теплотрассы планируют завершить. Движение обещают открыть до конца дня 12 июля.