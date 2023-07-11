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В Рязани массово отключили воду

На 15 рязанских улицах отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

До 17:00 ресурса не будет по адресам:

  • 1-й Гражданский переулок, дом № 4;
  • 1-й Новой улицы проезд, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 5, 6/6, 9, частный сектор;
  • 1-й Совхозный проезд, дома №№ 11, 12, 13, 14, 15, 2/4, 4, 7/7;
  • 2-й Новой улицы проезд, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 9, частный сектор;
  • 3-й Новой улицы проезд, дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, частный сектор;
  • 4-й Новой улицы проезд, дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8Б, 9, частный сектор;
  • улица 8-го Марта, дома №№ 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 корпус 2, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28/14, 3, 30, 32, 34, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
  • улица Гражданская, дома №№ 1, 11, 12, 13, 14, 15 корп.2, 15, 15а, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 2а, 4, 5а, 7, 7а, 9;
  • улица Лермонтова, дом № 2 (Школа № 36);
  • улица Попова, дома №№ 10/9, 12, 6/1, 6/6 (ЦТП), 8/10;
  • улица Радиозаводская, дома №№ 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1, 5/17, 7, 9/36;
  • улица Совхозная, дома №№ 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 3, 5, 5а, 7 корпус 2, 7, 7а, 7б, 9;
  • улица Электрозаводская, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 3а, 3б, 41, 5, 7, 8, 9 частный сектор, 41, 52 (Детское питание).
  • улица 2-я Железнодорожная, дом № 12;
  • улица Типанова, дом № 21.