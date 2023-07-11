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В Рязани изменилась схема движения транспорта на мосту на Первомайском проспекте

В Рязани изменилась схема движения транспорта на мосту на Первомайском проспекте. Об этом сообщили рязанцы в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Как отметили горожане, перед мостом со стороны пересечения улиц Типанова и Вокзальная повесили кирпич. Теперь проезд осуществляется по правилам, действующим до начала первого этапа ремонтных работ — в каждую сторону одностороннее движение.

Кроме того, рязанцы добавили, что прежние знаки дорожного движения вернули на повороте с улицы Дзержинского. Напомним, движение от улиц Вокзальной до Типанова будет открыто в ночь с 15 на 16 июля. Второй этап ремонтных работ закончат до 16 августа.