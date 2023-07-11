В Пермском крае потерялись 22 туриста

В Пермском крае потерялись 22 туриста, включая 11 детей. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, собравшиеся не зарегистрировали себя как туристическую группу и отправились в сплав по реке Усьва протяженностью 175 километров. В воскресенье, 9 июля, они должны были прибыть в поселок Средняя Усьва и выйти на связь, однако их никто не видел.

Родственники обратились в экстренные службы. По информации Telegram-канала, в группе есть 40-летняя женщина-инженер из Перми. С ней было двое дочерей: пяти и 20 лет. Их муж и отец, как и родные других туристов, пытаются узнать любую информацию о местонахождении группы.