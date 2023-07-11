В Минпромторге прорабатывают вопрос обязательной сертификации электросамокатов

В Минпромторге России прорабатывают вопрос обязательной сертификации электросамокатов. Об этом сообщают «Известия».

Информация указана в письме МВД в адрес депутата Госдумы Александра Якубовского.

В Минпромторге уточнили, что в России действует ГОСТ для электросамокатов, однако стандарт добровольный.

Эксперты напомнили, что электросамокаты часто становятся причиной ДТП. Помимо этого, они и сами могут представлять опасность. Так, как пишут журналисты, дешевые модели загораются и часто взрываются. Отмечается, что следующим шагом после введения сертификации должна стать обязательная регистрация транспорта в ГИБДД.

Как рассказал «Известиям» начальник Госавтоинспекции Михаил Черников, количество аварий с электросамокатами в первом полугодии 2023 года увеличилось на 60 процентов по сравнению со схожим периодом 2022 года.

Специалисты уточняют, что в перечне обязательных требований для сертификации необходимо ввести требования: ограничения скорости в пределах установленных лимитов, наличие светоотражателей и светотехники.