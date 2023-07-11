В Милославском районе при съезде машины в кювет погиб 21-летний молодой человек

В Милославском районе при съезде машины в кювет погиб 21-летний молодой человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла 10 июля, примерно в 19:00, в Милославском районе на 99-м километре автодороги «Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское». 21-летний житель поселка Милославское, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, по предварительной информации, не справился с рулевым управлением и съехал в кювет.

В результате происшествия водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП. Травмы получили два 17-летних и 16-летний пассажиры. Им оказана медицинская помощь.

Проводится проверка.