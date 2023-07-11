В Госдуме приняли законопроект об экологической маркировке продукции

Законопроект приняли сразу во втором и третьем чтении

В Госдуме приняли законопроект об экологической маркировке продукции. Об этом сообщила «Российская газета».

Отмечается, что законопроект приняли сразу во втором и третьем чтении. Он направлен на то, чтобы производители не могли вводить потребителей в заблуждение при изготовлении «экопродуктов», которые такими не являются.

«Согласно проекту закона, обозначения „эко“ и „био“ разрешат использовать для маркировки экологически чистой продукции, производство которого соответствует определенным требованиям», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при производстве продуктов запрещено использовать агрохимикаты и пестициды. Любая компания, которая нанесла на свой товар такие обозначения, должна будет подтвердить натуральность продукции.