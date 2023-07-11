В Госдуме предложили продавать алкоголь и сигареты только на специальных кассах магазинов

В Госдуме предложили продавать алкоголь и сигареты только на специальных кассах магазинов. Об этом пишет «RT на русском»

Инициативу предложил депутат Госдумы Султан Хамзаев, свое обращение он направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Политик предлагает убрать алкоголь и сигареты с общих касс предприятий розничной торговли и перенести их на специальные кассы магазинов.

По его мнению, несмотря на ограничения в области рекламы табачной и алкогольной продукции, дети все равно могут видеть спиртное и сигареты на кассах. Поэтому ранее введенные ограничения работают с меньшей эффективностью.