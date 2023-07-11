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В Донецке при обстреле ВСУ пострадала женщина

В Донецке при обстреле ВСУ пострадала женщина. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на мэра города Алексея Кулемзина.

Отмечается, что мирная жительница пострадала после обстрела Кировского района Донецка.

«В результате варварского обстрела со стороны украинских карателей и иностранных наемников в микрорайоне шахты Абакумова Кировского района зафиксировано прямое попадание в дом частного сектора по улице Чайковского. Получила ранения хозяйка дома 1970 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу № 24», — приводит РИА Новости слова Кулемзина.