В Донецке при обстреле ВСУ пострадала женщина
В Донецке при обстреле ВСУ пострадала женщина. Об этом
Отмечается, что мирная жительница пострадала после обстрела Кировского района Донецка.
«В результате варварского обстрела со стороны украинских карателей и иностранных наемников в микрорайоне шахты Абакумова Кировского района зафиксировано прямое попадание в дом частного сектора по улице Чайковского. Получила ранения хозяйка дома 1970 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу № 24», — приводит РИА Новости слова Кулемзина.