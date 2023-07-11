В четверг на четырех улицах Рязани отключат свет
В четверг, 13 июля, на четырех рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщает сайт мэрии.
С 09:00 до 16:00 останутся дома по адресам:
- улица Михайловское шоссе, дома № 7-а, №№ 11-29, №№ 33-39, №№ 43-61, № 232, № 234, № 236;
- улица Энергетическая, дом № 1.
С 09:00 до 11:00 энергоснабжения не будет по следующим адресам:
- улица Пойменный проезд, дома №№ 3-9, №№ 11-13;
- улица Пойменная, дома № 22, № 24, №№ 28-40, № 44, № 46.
Отключение связано с ремонтными работами на воздушной линии. Работы проводит МУП «РГРЭС».