В Александро-Невском районе полицейские остановили пьяного водителя
В Александро-Невском районе полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Инцидент произошел в селе Благие.
Сотрудники Госавтоинспекции решили остановить автомобиль ВАЗ. Манера езды показалась правоохранителям подозрительной. Они подали сигнал об остановке. При общении с 28-летним водителем инспекторы обнаружили, что у мужчины имеются признаки опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенная походка.
Водителю предложили пройти освидетельствование. По результатам у него обнаружили 0,222 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Полицейские отстранили водителя от управления машиной и составили административные материалы.