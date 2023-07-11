Украинские силовики захватили помещения Киево-Печерской Лавры

Утром, 11 июля, украинские силовики захватили помещения Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщает «Первый канал».

Силовики заблокировали вход к 58 корпусу обители, туда не впускают верующих и монахов. На кадрах, снятых очевидцами видно, что кругом спецназ и полицейские.

«Под их прикрытием представители Минкульта взламывают замки в помещения монастыря канонической Украинской православной церкви, в том числе в церковную лавку, что в ней могут искать — не понятно», — отметили в сообщении.

Также сообщается, что силовики оцепили два гостиничных корпуса для паломников.