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SHOT: депутат Госдумы сломал нос бывшей жене

Бывший мэр Нижнего Новгорода и депутат Госдумы Вадим Булавинов сломал нос бывшей жене. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

В произошедшего Булавинова обвинила экс-супруга. Политик развелся с женщиной три года назад, однако некоторые вещи до сих пор хранились в его доме.

3 июля пострадавшая приехала, чтобы их забрать. По ее словам, Булавинов спал пьяный, а, когда проснулся, то сразу набросился и избил.

По информации Telegram-канала, пострадавшей диагностировали перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму. Она написала заявления в полицию и СК.