Шойгу: ВСУ потеряли 26 тысяч военных в ходе контрнаступления
Министр обороны России Сергей Шойгу оценил потери бойцов ВСУ в период контрнаступления. Об этом пишет Telegram-канал РЕН ТВ.
По словам Шойгу, Украина в ходе контратак не достигла своих целей ни на одном из направлении. Тем временем более 26 тысяч военных ВСУ погибли в попытках отвоевать территории.
Кроме этого, российская армия уничтожила1244 танка и другой бронетехники, 21 украинский самолет, 17 «Леопардов», 12 БМП «Брэдли» и пять вертолетов.