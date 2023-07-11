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Шойгу: ВСУ потеряли 26 тысяч военных в ходе контрнаступления

Министр обороны России Сергей Шойгу оценил потери бойцов ВСУ в период контрнаступления. Об этом пишет Telegram-канал РЕН ТВ.

По словам Шойгу, Украина в ходе контратак не достигла своих целей ни на одном из направлении. Тем временем более 26 тысяч военных ВСУ погибли в попытках отвоевать территории.

Кроме этого, российская армия уничтожила1244 танка и другой бронетехники, 21 украинский самолет, 17 «Леопардов», 12 БМП «Брэдли» и пять вертолетов.