Рязанские полицейские проведут рейды вблизи железнодорожных переездов
Рязанские полицейские проведут рейды вблизи железнодорожных переездов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД,
Рейды пройдут во вторник, 11 июля.
Отмечается, что железнодорожные переезды являются местами повышенной опасности, так как отличаются тяжестью последствий. По заверениям правоохранителей, ДТП в этих местах происходят из-за того, что водители пытаются проехать, не убедившись в безопасности.
Госавтоинспекция настаивает на соблюдении следующих правил:
- при подъезде к переезду необходимо снижать скорость;
- начинать движение через переезд можно только при открытом шлагбауме и выключенной сигнализации;
- если хотя бы одна из систем сигнализации включена (световая или звуковая), то даже при открытом шлагбауме движение через переезд запрещено;
- необходимо помнить, что в любом случае, приближаясь к переезду, независимо от положения шлагбаума и сигнализации водитель должен убедиться в отсутствии приближающегося поезда и лишь тогда въезжать на переезд.