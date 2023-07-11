Рязанские онкологи провели пятичасовую операцию по удалению опухоли толстого кишечника

В Рязанском онкологическом диспансере провели редкую для региона комбинированную операцию. Об этом РЗН. Инфо сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Рязанской области.

В июне 2023 года в Онкологический диспансер обратился пациент с жалобами на постоянную повышенную температуру и дискомфорт в левом подреберье. 68-летний мужчина проходил лечение от пневмонии. Обследование на КТ показало опухоль толстого кишечника, проникающую в левое легкое.

Пациенту была проведена сложная пятичасовая операция. Хирургическое вмешательство проводилось под руководством доцента кафедры онкологии РязГМУ Юрия Каминского и заведующего отделением торакальной онкологии Алексея Ботова.

«Несмотря на распространенность процесса и прорастание в соседние органы, конечно, благодаря огромному опыту, четкой и слаженной работе хирургической бригады опухоль была удалена с минимальной кровопотерей, — рассказал главный врач Рязанского онкологического диспансера Алексей Григорьев.

Реабилитация послеоперационного периода протекала гладко, с использованием методики fast- track. Эта методика позволяет ускорить этапы лечебного и реабилитационного процессов в современной хирургии. Пациент уже с первых суток после операции самостоятельно пил, присаживался и вставал. На трое суток были удалены все дренажи. На восьмые сутки пациента уже выписали.