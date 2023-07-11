«Рязаньгоргаз» за полгода проверил газовое оборудование у 105 тысяч абонентов

Специалисты «Рязаньгоргаз» за первые шесть месяцев 2023 года выполнили техническое обслуживание газового оборудования у 105 тысяч абонентов в многоквартирных и индивидуальных домах.

В ходе выполнения работ специалисты оценили техническое состояние внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, проверили герметичность соединений, исправность автоматики, наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, указали на необходимость замены или ремонта, а также провели инструктажи по безопасному использованию газа в быту.

Восемь тысяч абонентов не предоставили специалистам доступ для выполнения работ по техническому обслуживанию. Газовики направили в Государственную жилищную инспекцию 377 актов об отказе в допуске к газовому оборудованию. По остальным эпизодам ведется работа.

«Ответственность за содержание газового оборудования в исправном состоянии возложена на собственников жилья. За отказ от проведения технического обслуживания начисляется штраф: от одной тысячи рублей при первом нарушении до пяти тысяч — при повторном. Если произойдет авария, виновный может быть привлечен к уголовной ответственности. Проведенное техобслуживание — это залог безопасности», — отметила начальник службы по ремонту и обслуживанию внутридомового газового оборудования АО «Рязаньгоргаз» Светлана Мульцина.