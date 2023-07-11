Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
18°
Срд, 12
17°
Чтв, 13
12°
ЦБ USD 90.5 -0.99 12/07
ЦБ EUR 99.68 -0.74 12/07
Нал. USD 87.6 / 91.1 11/07 14:25
Нал. EUR 97.08 / 98.98 11/07 16:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Промзона или променад? Как изменились города ЦФО с появлением набережн...
Исторически почти все поселения в России строились «на ...
3 часа назад
427
Обзор городских пляжей в Рязани
В Рязани наконец стало жарко. Горожане больше времени п...
6 июля 16:16
5 958
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
Как заинтересовать молодых специалистов, а может надо п...
27 июня 15:33
10 962
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
В первом квартале «Росгосстрах» выплатил по договорам с...
27 июня 09:34
10 137
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
«Рязаньгоргаз» за полгода проверил газовое оборудование у 105 тысяч абонентов

Специалисты «Рязаньгоргаз» за первые шесть месяцев 2023 года выполнили техническое обслуживание газового оборудования у 105 тысяч абонентов в многоквартирных и индивидуальных домах.

В ходе выполнения работ специалисты оценили техническое состояние внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, проверили герметичность соединений, исправность автоматики, наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, указали на необходимость замены или ремонта, а также провели инструктажи по безопасному использованию газа в быту.

Восемь тысяч абонентов не предоставили специалистам доступ для выполнения работ по техническому обслуживанию. Газовики направили в Государственную жилищную инспекцию 377 актов об отказе в допуске к газовому оборудованию. По остальным эпизодам ведется работа.

«Ответственность за содержание газового оборудования в исправном состоянии возложена на собственников жилья. За отказ от проведения технического обслуживания начисляется штраф: от одной тысячи рублей при первом нарушении до пяти тысяч — при повторном. Если произойдет авария, виновный может быть привлечен к уголовной ответственности. Проведенное техобслуживание — это залог безопасности», — отметила начальник службы по ремонту и обслуживанию внутридомового газового оборудования АО «Рязаньгоргаз» Светлана Мульцина.