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Ромодин рассказал, почему в Рязани не горят светильники

Во вторник, 11 июля, на заседании правительства замглавы администрации Михаил Ромодин рассказал о причине, по которой не горят новые светильники.

Рязанцы поинтересовались у губернатора, почему не горят новые светильники по всему городу и когда их заменят. Михаил Ромодин подчеркнул, что в рамках муниципального контракта в ближайшее время светильники, которые перегорели и вышли из строя, заменит подрядчик.

«Причиной поломок является короткие замыкания. В этом году заменим голый кабель протяженностью 320 км и проблем не будет», — подчеркнул Ромодин.

Кроме того, замглавы добавил, что в 2023 году планируется заменить еще четыре тысячи светильников по городу.