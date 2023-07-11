Рогов заявил о новой волне наступления ВСУ в Запорожской области
В Запорожской области украинские войска начали новую волну наступления на ореховском участке линии фронта. Об этом сообщило
«Украинские боевики после относительного затишья начали новую волну наступления с применением тяжелой техники на ореховском участке линии фронта в Запорожской области», — сказал Рогов.
По его словам, ночью предпринята атака южнее города Орехова в направлении села Работино. «Противник остановлен, понеся новые потери, в том числе в бронетехнике. Бои продолжаются», — подчеркнул Рогов.