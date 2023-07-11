Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости пересадить депутатов на отечественные автомобили
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости пересадить депутатов на отечественные автомобили. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик считает необходимым пересадить всех представителей уровней государственной власти на отечественные машины.
«Ни в коем случае нельзя кормить наших врагов», — объяснил свои предложение Володин.
Володин отметил, что для передвижения можно выбрать «Москвич», «Ладу» и «Аурус».