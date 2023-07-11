Почти шести тысячам рязанцам бесплатно подвели газ за два года. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Рязанская область».
В Рязанской области от жителей приняли 7232 заявки на догазификацию.
Среди районов лидерами по количеству заявок на догазификацию стали Рязанский, Касимовский и Сасовский.
Чтобы стать участником программы социальной газификации, необходимо подать заявку через электронный портал Единого оператора газификации —
Напомним, программа социальной газификации (догазификации) стартовала в России весной 2021 года по поручению Владимира Путина. Она предусматривает подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах бесплатно.