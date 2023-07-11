Почти шести тысячам рязанцам бесплатно подвели газ за два года

Почти шести тысячам рязанцам бесплатно подвели газ за два года. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

В Рязанской области от жителей приняли 7232 заявки на догазификацию.

Среди районов лидерами по количеству заявок на догазификацию стали Рязанский, Касимовский и Сасовский.

Чтобы стать участником программы социальной газификации, необходимо подать заявку через электронный портал Единого оператора газификации — CONNECTGAS.RU , сервис Госуслуг, МФЦ или обратиться в офисы компании «Газпром газораспределение Рязанская область» по месту жительства. К заявлению необходимо приложить правоустанавливающие документы на дом и земельный участок, копию паспорта и СНИЛС.

Напомним, программа социальной газификации (догазификации) стартовала в России весной 2021 года по поручению Владимира Путина. Она предусматривает подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах бесплатно.