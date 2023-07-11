Наемники ЧВК «Вагнер» займутся обучением белорусских солдат
Наемники ЧВК «Вагнер» займутся обучением белорусских солдат. Об этом сообщил Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на Минобороны республики.
В пресс-службе ведомства рассказали, что после того, как подразделения ЧВК прибудут на свое новое место дислокации — полигоны в Белоруссии, они передадут опыт участия в боевых действиях местным военным.
Отмечается. что особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действия ВС Белоруссии.