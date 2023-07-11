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На 25 улицах Рязани нанесут дорожную разметку за 21 млн рублей

На 25 улицах Рязани нанесут дорожную разметку за 21 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление благоустройства города выделило 20 млн 933 тысячи 460 рублей. Подрядчик нанесет дорожную разметку на следующих 25 улицах Рязани:

  • Маяковского;
  • Сенная;
  • Николодворянская;
  • Полонского;
  • Светлая;
  • Соколовская;
  • Семинарская;
  • Нахимова;
  • Западная;
  • проезд Завражнова;
  • Попова;
  • площадь Попова;
  • Первомайский проспект (от дома № 1 по Первомайскому проспекту до дома № 37);
  • Московское шоссе (от пересечения с ул. Коломенская до Первомайского проспекта) (от дома № 2 по Михайловскому шоссе до Коломенской улицы);
  • Соборная площадь;
  • Кремлевский Вал;
  • Петрова;
  • Шевченко;
  • проезд Яблочкова (от дома № 23 по улице Циолковского до дома № 7 по проезду Яблочкова);
  • Горького (от дома № 24 по улице Циолковского до дома № 69 по Новой улице);
  • Новоселов (от дома № 35 А по улице Новоселов до дома № 55 А);
  • Ряжское шоссе (от Рязанской улицы до дома № 40 Б по Куйбышевскому шоссе; от ООТ «Химволокно» до дома № 36 по Качевской улице);
  • площадь Димитрова;
  • площадь Мичурина;
  • площадь Свободы.

Напомним, во вторник, 11 июля, Михаил Ромодин рассказал, что работы по нанесению разметки и замене знаков продолжаются.