Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля

Госдума приняла закон о введении цифрового рубля. Об этом 11 июля сообщает Telegram-канал «Коммерсантъ».

Цифровой рубль — это третья форма рубля, наряду с наличными и безналичными средствами. Его будет выпускать Банк России.

Цифровые рубли будут хранить в цифровых кошельках, которые будут открываться на платформе Банка России. Операции с этой формой валюты будут так же проходить на этой платформе.

Отмечается, что использование цифрового рубля не будет обязательным. Каждый будет выбирать сам, какой формой валюты ему пользоваться. Если кто-то переведет вам цифровые рубли, вы в любой момент сможете мгновенно перевести их себе на счет в банке, а после снять наличные в банкомате или кассе банка.