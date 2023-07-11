Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия
Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия. Об этом заявил Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, пишет
«Я принял решение увеличить поставки вооружения и оборудования Украине, позволить им наносить удары вглубь. При этом мы придерживаемся нашей доктрины, направленной на то, чтобы позволить Украине защищать свою территорию. Мы приняли решение о поставке новых ракет, позволяющих наносить удары вглубь», — заявил президент Франции.
Ранее он уже сообщал, что Париж продолжит наращивать военную помощь Киеву.