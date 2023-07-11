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Директором лицея № 4 назначена Ирина Масалова

11 июля директором лицея № 4 назначили Ирину Масалову. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Масалова является выпускницей этого лицея. После него окончила госуниверситет имени Есенина по специальности «учитель информатики, вычислительной техники и английского языка». Является кандидатом педагогических наук.

Сразу же после вуза она пришла работать в родную школу, которой посвятила уже 21 год. До назначения на должность руководителя была замдиректора по учебной работе.

Ирина Масалова награждена Почетными грамотами Министерства просвещения РФ, регионального министерства образования, управления образования администрации Рязани и благодарностью губернатора Рязанской области.