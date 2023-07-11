37-летняя рязанка убила своего сожителя из-за ревности
В Рязани 37-летняя женщина убила своего сожителя, сообщает пресс-служба следкома.
10 июля 2023 года пара распивала дома алкоголь. В один момент между женщиной и мужчиной разгорелся конфликт на почве ревности. Женщина взяла нож и нанесла сожителю удар в грудную клетку.
Отмечается, что мужчина скончался в скорой по пути в больницу.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Сейчас правоохранители решают, какую назначить ей меру пресечения.