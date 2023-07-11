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32-летний рязанец предстанет перед судом за кражу телефона у собственного сына

32-летний рязанец предстанет перед судом за кражу телефона у собственного сына. Об этом РЗН. Инфо сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Обвиняемый пришел в квартиру к бывшей жене увидеться с детьми, которые находились в этот момент дома одни.

Мужчина увидел, что его сын играет в телефон и попросил у ребенка смартфон, чтобы позвонить. Тот передал телефон и ушел гулять на улицу. Как мальчик вернулся с прогулки, ни отца, ни телефона дома не оказалось.

Как оказалось позднее, мужчина сдал смартфон в ломбард, чтобы купить себе спиртное.

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.