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Зеленский: Байден мог бы закончить украинский конфликт за пять минут

Владимир Зеленский заявил, что Джо Байден мог бы завершить конфликт в стране за пять минут. Об этом он сообщил в интервью ABC News.

«Если мы говорим о том, чтобы закончить конфликт ценой Украины, то есть заставить нас отказаться от наших территорий, я думаю, что таким образом Байден мог бы закончить его через пять минут», — заявил Зеленский. Он отметил, что Киев на подобный вариант не согласился бы.

Прокомментировал украинский политик и словам бывшего президента США Дональда Трампа, который пообещал закончить конфликт за сутки. Зеленский подчеркнул, что у того был такой шанс. «Он располагал этим временем, но у него, видимо, были какие-то другие приоритеты», — порассуждал президент Украины.