Заведующей отделением Рязанского перинатального центра предъявили обвинение по делу об инвалидизации младенца. Об этом сообщает «Вид сбоку».
И.о. заведующей гинекологическим отделением перинатального центра Марии Прокудиной предъявлено обвинение по части 2 статье 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Трагедия получила огласку после обращений депутата облдумы от ЛДПР Максима Мустафина в правоохранительные органы.
«В прошлом году ко мне обратилась рязанская семья Блок, ставшая жертвой очередной трагедии в перинатальном центре. Новорожденный ребенок стал инвалидом после отказа врачей делать кесарево сечение роженице, несмотря на показания», — рассказал изданию Мустафин.
Отмечается, что когда женщина поступила в родильное отделение, несколько часов к ней никто не подходил, даже когда начались сильные боли. После рождения ребенку диагностировали многочисленные нарушения и госпитализировали в ОДКБ. В итоге младенцу установили инвалидность.
«Проверка Минздрава нарушений не выявила. Однако проверка страховой компании показала, что ущерб здоровью ребенка нанесен в результате нарушений в медучреждении. Я обращался во всевозможные инстанции, в результате Следственный комитет возбудил уголовное дело», — добавил Мустафин.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по делу об оказании медпомощи роженице в перинатальном центре Рязани.