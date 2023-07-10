Заведующей отделением Рязанского перинатального центра предъявили обвинение по делу об инвалидизации младенца

Заведующей отделением Рязанского перинатального центра предъявили обвинение по делу об инвалидизации младенца. Об этом сообщает «Вид сбоку».

И.о. заведующей гинекологическим отделением перинатального центра Марии Прокудиной предъявлено обвинение по части 2 статье 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Трагедия получила огласку после обращений депутата облдумы от ЛДПР Максима Мустафина в правоохранительные органы.

«В прошлом году ко мне обратилась рязанская семья Блок, ставшая жертвой очередной трагедии в перинатальном центре. Новорожденный ребенок стал инвалидом после отказа врачей делать кесарево сечение роженице, несмотря на показания», — рассказал изданию Мустафин.

Отмечается, что когда женщина поступила в родильное отделение, несколько часов к ней никто не подходил, даже когда начались сильные боли. После рождения ребенку диагностировали многочисленные нарушения и госпитализировали в ОДКБ. В итоге младенцу установили инвалидность.

«Проверка Минздрава нарушений не выявила. Однако проверка страховой компании показала, что ущерб здоровью ребенка нанесен в результате нарушений в медучреждении. Я обращался во всевозможные инстанции, в результате Следственный комитет возбудил уголовное дело», — добавил Мустафин.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по делу об оказании медпомощи роженице в перинатальном центре Рязани.