ВСУ выпустили по Донецку 21 снаряд «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представительство СЦЦК в ДНР.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18.05 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 18.05 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.10 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 18.15 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что от обстрела ВСУ в Брянской области пострадал пенсионер.