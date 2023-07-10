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ВСУ выпустили по Донецку 21 снаряд

ВСУ выпустили по Донецку 21 снаряд «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представительство СЦЦК в ДНР.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18.05 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 18.05 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.10 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 18.15 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что от обстрела ВСУ в Брянской области пострадал пенсионер.