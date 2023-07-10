В Шиловском районе в ДТП пострадали два человека
В Шиловском районе в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Авария произошла в воскресенье, примерно в 14:50, на 118 километре трассы «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород».
По предварительной информации, 21-летний житель Мичуринска на Kia Spectra не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась.
В результате происшествия пострадали водитель и 16-летний пассажир легковушки. Им оказали медицинскую помощь.
Проводится проверка.