В рязанском «Фотодоме» пройдет выставка Анны Пашковой «Автобиография»
В рязанском «Фотодоме» пройдет выставка Анны Пашковой «Автобиография».
В экспозицию вошли 46 цветных и черно-белых фотографий и и более 20 фотокубиков, созданных за десять лет.
По словам организаторов выставки, автор расскажет о себе через фотографии мест, предметов и состояний. Большинство снимков сделаны на пленку. «Только пленочная фотография с ее непредсказуемостью, непопаданием в фокус, помарками на готовом снимке передает ощущение времени и неповторимости зафиксированного момента», — уверена Анна Пашкова.
Выставка откроется во вторник, 11 июля, в 18:30. Она продлится до 5 августа по адресу: улица Почтовая, дом № 58. Вход свободный.
Возрастное ограничение: 0+