В рязанском «Фотодоме» пройдет выставка Анны Пашковой «Автобиография»

В рязанском «Фотодоме» пройдет выставка Анны Пашковой «Автобиография».

В экспозицию вошли 46 цветных и черно-белых фотографий и и более 20 фотокубиков, созданных за десять лет.

По словам организаторов выставки, автор расскажет о себе через фотографии мест, предметов и состояний. Большинство снимков сделаны на пленку. «Только пленочная фотография с ее непредсказуемостью, непопаданием в фокус, помарками на готовом снимке передает ощущение времени и неповторимости зафиксированного момента», — уверена Анна Пашкова.

Выставка откроется во вторник, 11 июля, в 18:30. Она продлится до 5 августа по адресу: улица Почтовая, дом № 58. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 0+