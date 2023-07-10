В рязанской Горроще у мужчины украли сотовый телефон

В рязанской Горроще ограбили мужчину. Об этом сообщило региональное управление МВД.
В полицию обратился 23-летний рязанец. Он рассказал, что поздним вечером шел к остановке по улице Стройкова и встретил двоих мужчин. Неизвестные настойчиво попросили его «помочь материально». Когда тот отказался, мужчины несколько раз ударили его, забрали мобильный телефон и скрылись.
Оперативники узнали, что к преступлению могут быть причастны 35-летний рязанец (ранее судимый за грабеж) и 31-летний житель Шацкого района (ранее судимый за угрозу убийством и присвоение). Полицейские узнали адрес, где находятся злоумышленники, и задержали их. Украденный телефон они успели продать по бросовой цене. На эти деньги мужчины купили алкоголь.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Проводится расследование.