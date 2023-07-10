В Рязани осудили мужчину за избиение знакомого металлической трубой

В Рязани осудили мужчину за избиение знакомого металлической трубой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что вечером 3 июня 2022 года пьяный мужчина находился около магазина «Красное и Белое» и встретил знакомого, с которым у них ранее был конфликт. Когда потерпевший зашел в магазин, осужденный взял металлическую трубу и решил избить приятеля.

После того, как потерпевший вышел из магазина, злоумышленник ударил его металлической трубой не менее двух раз по голове и не менее трех раз в грудь. Пострадавшему удалось выхватить трубу. Злоумышленник сбежал с места происшествия.

Уточняется, что на приговор суда осужденный принес апелляционную жалобу о суровости назначенного наказания. Ее отклонили и оставили приговор без изменения.

Мужчину осудили по ч. 1 ст. 111 УК РФ, с учетом ранее вынесенного приговора за аналогичное преступление, на шесть с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.