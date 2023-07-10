В России хотят продавать алкоголь и табак по биометрии

Крупные продуктовые сети хотят автоматизировать кассы самообслуживания для продажи алкоголя и табака при помощи биометрических данных. Об этом сообщает « Коммерсантъ » со ссылкой на участников рынка.

Представители торговых сетей обратились в Минцифры с просьбой разъяснить, есть ли возможность использовать данные из единой биометрической системы для верификации покупателей табака и алкоголя. Это позволит не требовать паспорта у покупателей и разгрузить сотрудников.

В АО «Центр биометрических технологий» заявили, что использовать биометрические данные для подобных покупок возможно, так как биометрические данные приравниваются к предъявлению паспорта.