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В России цена лука впервые превысила 70 рублей за килограмм

В России цена лука впервые превысила 70 рублей за килограмм. Об этом сообщило издание РБК.

Отмечается, что потеря урожая лука в странах Центральной и Средней Азии из-за аномально холодной зимы привела к резкому подорожанию этого овоща в России.

«Средняя цена репчатого лука в российских магазинах в мае 2023 года достигла 73,3 рублей за один килограмм, следует из данных Росстата в Единой межведомственной информационно-статистической системе. По сравнению с предыдущим месяцем цены на лук выросли на 9% (в апреле он стоил 67 руб./кг)», — пишет РБК.

По словам издания, в конце весны и начале лета лук, как и другие овощи, сезонно дорожает. Это связано с тем, что запасы отечественной продукции подходят к концу и на рынок поступает импортная продукция.

«Но отметку в 70 руб. за один килограмм цены на лук перешагнули впервые за всю историю наблюдения Росстата как минимум с 2000 года, следует из проанализированных РБК данных статистического ведомства», — отмечает РБК. В последние десять лет цена килограмма репчатого лука в мае колебалась в диапазоне 30-40 руб.

Уточняется, что даже в мае 2022 года во время санкций, стоимость лука была на 29% ниже, чем в мае текущего года (год назад средняя цена составляла 56,8 руб./кг).