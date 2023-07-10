В Подмосковье 19-летнему парню сняли скальп из-за зеленого ирокеза

В Электростали 9 июля молодому человеку сняли скальп из-за зеленого цвета волос. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел в 21:00 около бассейна «Кристалл» на Спортивной улице. 19-летний молодой человек подошел к группе людей, чтобы спросить сигарету, но те в ответ его оскорбили из-за его прически — зеленого ирокеза. После этого начался конфликт.

Группа людей обездвижила парня и ножом сняла с него часть кожи головы, а после убежала в неизвестном направлении.

Прохожие оказали молодому человеку первую помощь. Они же вызвали ему скорую.