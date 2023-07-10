В Орловской области в ДТП погиб отец и его семилетний сын
В Орловской области 9 июля произошло ДТП, в котором погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Около 00:30 водитель 56-летний водитель грузовика ехал по дороге «Ливны — Навесное — Грачев Верх». На 12-ом километре трассы он столкнулся с иномаркой.
В результате аварии погиб 41-летний водитель легковушки и его семилетний ребенок.
Кроме этого, травмы получила 39-летняя пассажирка легкового авто и водитель большегруза. Их госпитализировали.
В отношении виновника ДТП возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Его обязали не выезжать из города, в котором он прописан и соблюдать надлежащее поведение.