В Москве школьник попал в реанимацию, выпив абсента

В Москве школьник попал в реанимацию, выпив абсента. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Подросток встретился с одноклассниками, чтобы отметить сдачу экзаменов и поступление в колледж. Празднование затянулось до ночи. Тогда мальчик выпил абсент, после которого вдруг потерял сознание. Перепуганные друзья вызвали «скорую». Школьника доставили в реанимацию.

В больнице у подростка диагностировали токсическое действие алкоголя. За его жизнь борются врачи.

Отмечается, что мальчик в школе числился отличником, профессионально занимался волейболом, а проблем с поведением у него не было.