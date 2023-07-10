В мэрии Рязани рассказали о ремонте информационных табло на остановках общественного транспорта

В мэрии Рязани рассказали о ремонте информационных табло на остановках общественного транспорта. Информация появилась на сайте администрации города.

В мэрии пояснили, что всего в городе 109 информационных табло. В управлении благоустройства рассказали, что за 2023 год уже был выполнен текущий ремонт 43 табло.

Отмечается, что на сегодняшний день не работают 26 информационных табло, 13 из них планируют отремонтировать в течение месяца. Девять табло отключены от энергоснабжения ресурсоснабжающей организацией, 4 из них будут подключены в текущем месяце, по остальным ведутся работы по организации подключения.

В мэрии подчеркнули, что четыре табло не подлежат ремонту и требуют полной замены: на остановке «улица Циолковского» (по направлению из центра в сторону Дашково-Песочни), на остановке «ЦДМ «Гермес» (по направлению из центра в сторону Дашково-Песочни), на остановке «Больница имени Семашко» (в сторону ул. Есенина) и на остановке «УРТ» (в сторону ул. Гагарина). Средства на их замену планируют предусмотреть в бюджете города на будущий год.

Ранее рязанцы пожаловались на неработающие электронные табло на остановках.