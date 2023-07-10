В Курской области в воинской части убили 19-летнего срочника

В Курской области в воинской части убили 19-летнего срочника. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, тело 19-летнего срочника из Подмосковья с огнестрельным ранением головы было найдено в одной из воинских частей в Глушковском районе области в ночь на 10 июля.

Предположительно он был убит выстрелом из автомата Калашникова.

По данным «Базы» следователи задержали 20-летнего срочника из Курганской области. В момент убийства он находился в карауле по охране позиций воинской части. По версии следователей именно он убил молодого человека.