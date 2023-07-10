Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
18°
Срд, 12
17°
Чтв, 13
13°
ЦБ USD 91.49 -0.2 11/07
ЦБ EUR 100.42 0.6 11/07
Нал. USD 89.1 / 90.89 10/07 17:30
Нал. EUR 89.1 / 90.89 10/07 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор городских пляжей в Рязани
В Рязани наконец стало жарко. Горожане больше времени п...
6 июля 16:16
5 417
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
Как заинтересовать молодых специалистов, а может надо п...
27 июня 15:33
10 532
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
В первом квартале «Росгосстрах» выплатил по договорам с...
27 июня 09:34
9 716
Руководители сельхозпредприятий в Рязанской области рассказали, почему...
Руководители двух сельхозпредприятий в Рязанской област...
23 июня 12:00
12 212
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Курской области в воинской части убили 19-летнего срочника

В Курской области в воинской части убили 19-летнего срочника. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, тело 19-летнего срочника из Подмосковья с огнестрельным ранением головы было найдено в одной из воинских частей в Глушковском районе области в ночь на 10 июля.

Предположительно он был убит выстрелом из автомата Калашникова.

По данным «Базы» следователи задержали 20-летнего срочника из Курганской области. В момент убийства он находился в карауле по охране позиций воинской части. По версии следователей именно он убил молодого человека.