В Краснодаре застрелили замначальника городского отдела по мобилизационной работе
В Краснодаре застрелили замначальника городского отдела по мобилизационной работе. Об этом сообщает Telegram-канал Shоt.
По данным канала, 42-летний Станислав Ржицкий отправился в восьмом часу на утреннюю пробежку. Его подкараулил неизвестный, который выстрелил четыре раза ему в спину и грудь, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте от ранений.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», нападавшего ищут.
Станислав Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки «Краснодар». Украинские СМИ обвиняли его в запуске «Калибров» по территории Украины.