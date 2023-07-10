В Госдуме одобрили проект о праве студентов педколледжей работать в начальной школе

В Госдуме одобрили проект о праве студентов педколледжей работать в начальной школе. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что студенты последнего курса педколледжей могут быть допущены к педагогической деятельности по образовательным программам дошкольного образования и начального общего образования.

Уточняется, что в детских садах смогут работать только совершеннолетние студенты, которые обучаются по специальности «Дошкольное образование» и успешно прошли промежуточную аттестацию не менее чем за два предшествующих года обучения.

Также законопроект позволяет студентам, получающим высшее образование, занимать должности учебно-вспомогательного персонала вузов и научных организаций, работать в сфере научного обслуживания таких организаций.